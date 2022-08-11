ABD'de üretici fiyatları geriledi

Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 artması beklenen üretici fiyatları yüzde 0,5 düştü. Haziran ayında fiyatlar yüzde 0,1 yükselmişti.

Temmuz ayında gıda ve enerji hariç fiyatlar ise bir önceki aya göre yüzde 0,2 yükseldi. Haziran ayında artış yüzde 0,4 seviyesindeydi.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde üretici fiyatları temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 arttı. Gıda ve enerji hariç fiyatlar yıllık yüzde 7,6 yükseldi.

Ekonomistler ise üretici fiyatlarının temmuz ayında yüzde 10,4'e yükseleceğini öngörüyordu.