ABD'de üretici fiyatları geriledi
ABD’de üretici fiyatları aralıkta aylık ve yıllık bazda düşüş gösterdi.
18.01.2023 - 16:46 | | UZMANPARA
ABD ekonomisine yönelik 2022 yılı Aralık ayı üretici fiyatları açıklandı. Buna göre üretici fiyatları aralık ayında yıllık bazda yüzde 6.2 oranında gerçekleşti. Piyasa beklentisi üretici fiyatlarının yüzde 6.8 oranında gerçekleşmesi yönündeydi.
Üretici fiyatları kasım ayında yıllık bazda yüzde 7.3 oranında gerçekleşmişti. Böylelikle yıllık bazda üretici fiyatları gerilemiş oldu.
Aralıkta aylık bazda üretici fiyatları yüzde 0.5 oranında düşüş gösterdi. Piyasa beklentisi ise yüzde 0.1 oranında azalış olması şeklindeydi.
Kasımda aylık bazda üretici fiyatları yüzde 0.2 oranında yukarı gelmişti.
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