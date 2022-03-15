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ABD'de üretici fiyatlarında artış sürüyor

ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) şubat ayında yıllık bazda yüzde 10 oranında artarak beklentilere paralel geldi.

15.03.2022 - 15:47 | | UZMANPARA
ABD'de üretici fiyatlarında artış sürüyor

ABD’de şubat ayı üretici fiyatları açıklandı. Buna göre üretici fiyatları yıllık bazda yüzde 10 oranında artarken, aylık bazda ise yüzde 0.8 oranında yükseldi. 

Üretici fiyatlarının şubatta aylık bazda yüzde 0.9 oranında artması bekleniyordu. 

Tedarik zincirinde yaşanan bozulmalar ve arz kısıntıları ABD’de enerji maliyetlerinin sert yükselmesine neden olurken, bu durum üretici fiyatlarındaki artışı körükledi. 

ABD’de ocak ayında üretici fiyatları aylık bazda yüzde 1.2, yıllık bazda ise yüzde 10 oranında artmıştı. 

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