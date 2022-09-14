ABD'de üretici fiyatlarında artış yavaşladı

ABD’de üretici fiyatlarında artış iki aydır yavaşlıyor. Ağustos ayında üretici fiyatları yıllık bazda yüzde 8.7 olarak gerçekleşti. Piyasalarda beklenti ise üretici fiyatlarının 8.8 olması yönündeydi.

Üretici fiyatları temmuz ayında yıllık bazda yüzde 9.8 oranında artış kaydetmişti.

Aylık bazda üretici fiyatları ise yüzde -0.1 olan piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşti.