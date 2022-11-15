ABD'de üretici fiyatlarında artış yavaşladı
ABD'de ekim ayında üretici fiyatları yıllık bazda yüzde 8 oranında arttı. Bir önceki ay artış yüzde 8.4 seviyesindeydi.
15.11.2022 - 16:41 | | UZMANPARA
ABD'de ekim ayı üretici fiyatları açıklandı. ABD Çalışma Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre üretici fiyatları ekim ayında yıllık bazda yüzde 8 oranında arttı. Piyasa beklentisi artışın yüzde 8.3 oranında olacağı yönündeydi.
Eylül ayında üretici fiyatları yıllık bazda yüzde 8.4 oranında artmıştı. Böylelikle üretici fiyatlarında artış bir aylık süre içerisinde yavaşlama gösterdi.
Aylık bazda ise eylülde üretici fiyatları yüzde 0.2 oranında arttı. Piyasa beklentisi yüzde 0.4 oranında yükseliş olacağı şeklindeydi.
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz