ABD'de üretici fiyatlarında artış yavaşladı

ABD Çalışma Bakanlığı İş gücü İstatistikleri Bürosu verilerine göre mart ayında üretici fiyatlarında yıllık artış bir önceki ay görülen 4,6 seviyesinden yüzde 2,7'ye geriledi.

Analistlerin beklentisi yüzde 3,1 artış olacağı yönündeydi. Böylece fiyatlarda 2021 yılı Şubat ayında görülen yüzde 3'ün ardından en yavaş artış hızı görüldü.

Üretici fiyatları 2022 yılının Haziran ayında gördüğü yüzde 11,2 seviyesinden, sonraki 9 ay boyunca sürekli aşağı yönlü bir seyir izledi.

Aynı ayda üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,5 azaldı. Piyasalar fiyatlarda değişiklik olmayacağını düşünüyordu.

Gıda ve enerji fiyatları dışarıda bırakılarak hesaplanan çekirdek üretici fiyatları aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 3,4 yukarı geldi. Analistler aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3,3 artış olacağı yönünde görüş belirtmişti.

Bir başka çekirdek olan gıda, enerji ve ticaret hariç üretici fiyatlarında aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 3,6 artış yaşandı.

Enerji fiyatları yüzde 6,4 gerilerken, gıda fiyatları yüzde 0,6 arttı.