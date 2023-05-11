ABD'de üretici fiyatlarında artış yavaşladı
ABD'de üretici fiyatlarında artış hızı üst üste 10'uncu ayda da yavaşlamaya devam etti.
11.05.2023 - 16:39 |
ABD Çalışma Bakanlığı İş gücü İstatistikleri Bürosu verilerine göre nisan ayında üretici fiyatlarında yıllık artış yüzde 2,7'den yüzde 2,3'e geriledi. Beklenti yüzde 2,4 artış olacağı yönündeydi.
Üretici fiyatları 2022 yılının Haziran ayında gördüğü yüzde 11,2 seviyesinden sonraki 10 ay boyunca sürekli aşağı yönlü bir seyir izledi.
Aynı ayda üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. Piyasalar fiyatlarda yüzde 0,3 artış olacağını düşünüyordu.
Gıda ve enerji fiyatları dışarıda bırakılarak hesaplanan çekirdek üretici fiyatları aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3,2 yukarı geldi.
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