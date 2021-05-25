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ABD'de yeni konut satışları azaldı

ABD'de yeni konut satışları, nisanda aylık yüzde 5,9 azalışla 863 bine gerileyerek beklentilerin aksine düşüş kaydetti.

25.05.2021 - 18:07 | | AA
ABD'de yeni konut satışları azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülkede yeni konut satışları, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 5,9 azaldı. ABD'de mevsim etkilerinden arındırılmış olarak bu dönemde 863 bin yeni konut satıldı.

Beklentilerin aksine düşüş gösteren yeni konut satışlarının, söz konusu dönemde 970 bin olması öngörülüyordu. Yeni konut satışları, nisanda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 48,3 arttı.

Mart ayına ilişkin yeni konut satış rakamları da 1 milyon 21 binden 917 bine revize edildi. ABD'de nisanda satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise geçen yıla göre yüzde 20,1 artışla 372 bin 400 dolara yükseldi.

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