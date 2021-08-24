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ABD'de yeni konut satışları toparlandı

ABD'de yeni konut satışları, temmuzda aylık yüzde 1 artışla 708 bine çıkarak toparlanma kaydetti.

24.08.2021 - 17:43 | | AA
ABD'de yeni konut satışları toparlandı

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satışları, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 1 arttı. ABD'de mevsim etkilerinden arındırılmış olarak bu dönemde 708 bin yeni konut satıldı.

Konut satışlarının, bu dönemde 700 bin olması öngörülüyordu.

Aylık bazda toparlanma gösteren yeni konut satışları, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 27,2 azaldı.

Bu arada daha önce yüzde 6,6 azalışla 676 bin olarak gerçekleştiği açıklanan haziran ayı yeni konut satışları yüzde 2,6 azalışla 701 bin şeklinde revize edildi.

ABD'de temmuzda satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise geçen yıla göre yüzde 18,4 artışla 390 bin 500 dolara yükseldi.

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