ABD'de yüksek mahkemeden tarife açıklaması

ABD'de yüksek mahkeme, Trump yönetiminin tarife davasında hızlı karar verilmesi talebiyle yaptığı başvuruyu kabul etti.

Sözlü savunma için süre tanıyan Mahkeme, davanın kasım ayının ilk haftasında görüleceğini belirtti.

Uzmanlar, bu tarihin alışılmadık derecede erken olduğuna işaret ederek, bunun yüksek mahkemenin davayı hızlı bir şekilde çözmeye çalışacağının göstergesi olduğunu kaydetti.

TRUMP'IN YASAL YETKİSİNİ AŞTIĞINA HÜKMEDİLMİŞTİ

New York'taki ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, mayıs ayında Trump'ın diğer ülkelere getirdiği tarifelerde yasal yetkisini aştığına hükmederek, bu tarifelerin uygulanmasını engelleme kararı almıştı.

Kararda, Anayasa'nın ticareti düzenleme ve vergi koyma yetkisini yalnızca Kongre'ye verdiği aktarılmıştı.

ABD yönetimi karara itiraz etmiş, temyiz sürecinde kararın uygulanması geçici olarak durdurulmuştu.

Geçen ay da ABD Federal Temyiz Mahkemesi, Trump'ın küresel gümrük vergilerinin çoğunu yasa dışı bulmuştu.

Ancak mahkeme, bu kararın gümrük vergilerini derhal iptal eden kısmını reddederek, muhtemel temyiz sürecini göz önünde bulundurarak gümrük vergilerinin 14 Ekim'e kadar yürürlükte kalmasına izin vermişti.

Trump yönetimi geçen hafta, yüksek mahkemeye başvurarak kararın hızlı şekilde bozulmasını talep etmişti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de yüksek mahkemenin tarifelerle ilgili kararının gecikmesinin ekonomik riski artıracağını belirterek, alınan gümrük vergilerinin geri ödenmesinin önemli bir bozulmaya neden olabileceğini kaydetmişti.