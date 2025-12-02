ABD'den Güney Kore için tarife kararı

ABD Ticaret Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Ticaret Bakanı Lutnick'in ABD ile Güney Kore arasındaki ticaret anlaşmasına ilişkin açıklamasını paylaştı.

Lutnick, yaptığı açıklamada, Güney Kore'nin stratejik yatırım yasasını parlamentoda resmen yürürlüğe koymak için harekete geçtiğini belirtti.

Bu önemli adımın, ABD sanayisinin ve işçilerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney Kore ile yaptığı ticaret anlaşmasının tam faydasını görmesini sağlayacağını kaydeden Lutnick, "Buna karşılık olarak ABD, anlaşma kapsamında otomobil tarifelerinin 1 Kasım itibarıyla yüzde 15'e indirilmesi dahil olmak üzere belirli tarifeleri düşürecek." ifadelerini kullandı.

Lutnick, uçak parçalarına yönelik tarifeleri de kaldıracaklarını ve Güney Kore'nin karşılıklı tarife oranını Japonya ve Avrupa Birliği (AB) ile eşleştirileceğini ifade etti.