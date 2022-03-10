ABD'den kritik petrol yasasına onay

ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin Rusya’dan petrol ve doğal gaz ithalatını yasakladığını duyurmuş, ABD'nin söz konusu kararı müttefikleriyle yakın istişare içinde aldığını ancak bazı Avrupalı müttefiklerinin Rus petrolüne bağımlılıkları nedeniyle aynı hamleyi yapamayacaklarını anladığını belirtmişti.

TARİHİN EN ÖNEMLİ YAPTIRIMI

ABD'nin Rusya'ya "tarihin en önemli ekonomik yaptırım paketini" uyguladığını ifade eden Biden, yaptırımlar ile Rusya ekonomisinin ağır darbe aldığını açıklamıştı. Biden, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı şimdiden ABD’li ailelere zarar veriyor. Putin, Ukrayna sınırında askeri yığınak yapmaya başladığından bu yana ABD’de gazın fiyatı 75 cent arttı ve daha da artacak” ifadelerini kullanmıştı.

ABD’de politik yayınlar yapan Axios isimli haber kuruluşu, ABD hükümetinin petrol ithalatı için Venezuela ve Suudi Arabistan’la görüşmelere başladığını, Başkan Biden’ın bahar aylarında Suudi Arabistan’a bu maksatla bir ziyaret planladığını yazmıştı. Konuyla ilgili Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da ABD heyetiyle görüştüğünü doğruladı. Maduro, "ABD ile görüşmeler verimli geçti, müzakereye devam edeceğiz" demişti.

ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ ONAYLADI

ABD Temsilciler Meclisi, Rusya'dan petrol ve diğer enerji ürünlerinin ithalatını yasaklayan yasa tasarısına onay verdi.