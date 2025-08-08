ABD'den külçe altına gümrük vergisi

Financial Times, ABD Gümrük Sınır Koruma Kurumu'ndan gelen bir mektuba dayanarak ABD'nin bir kiloluk altın külçelerine ithalat vergisi uyguladığını bildirdi.

Haberin Devamı

Gazeteye göre 31 Temmuz tarihli mektupta bir kilo 100 onsluk külçe altının, seviyelere bağlı bir gümrük kodu altında sınıflandırılması gerektiği belirtildi. Bu adımın dünyanın en büyük rafineri merkezi olan İsviçre'yi etkileyebileceği ifade edildi.