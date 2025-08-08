Canlı Borsa
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr
ABD'den külçe altına gümrük vergisi

ABD, bir kiloluk külçe altına gümrük vergisi koydu.

08.08.2025 - 10:36 |
Financial Times, ABD Gümrük Sınır Koruma Kurumu'ndan gelen bir mektuba dayanarak ABD'nin bir kiloluk altın külçelerine ithalat vergisi uyguladığını bildirdi.

Gazeteye göre 31 Temmuz tarihli mektupta bir kilo 100 onsluk külçe altının, seviyelere bağlı bir gümrük kodu altında sınıflandırılması gerektiği belirtildi. Bu adımın dünyanın en büyük rafineri merkezi olan İsviçre'yi etkileyebileceği ifade edildi.

