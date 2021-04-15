ABD'den Rusya'ya yaptırım kararı!

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanan kararname kapsamında Rusya'nın "saldırgan ve zararlı" faaliyetlerini hedef alan çok sayıda yaptırım kararı alındığı aktarıldı.

Açıklamada, yaptırımlar arasında Rusya'nın devlet borçlarıyla ilgili belirli işlemlere ilişkin yeni yasakların yanı sıra, Rus İstihbarat Servisi'nin ABD'ye karşı kötü niyetli siber eylemler gerçekleştirme çabalarını destekleyen teknoloji şirketlerine yönelik yaptırımların yer aldığı kaydedildi.

Hazine Bakanlığının açıklamasında, 14 Haziran tarihinden sonra Rusya Merkez Bankası, Rusya Ulusal Varlık Fonu veya Rusya Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen tahviller için ABD finans kuruluşlarının birincil piyasaya katılımının genel olarak yasaklanacağı aktarıldı.

ABD'li finans kurumlarının bu üç kuruluşa borç vermesinin engelleneceği belirtilen açıklamada, böylece Ağustos 2019'dan beri yürürlükte olan Rus devlet borcundaki belirli işlemler üzerindeki mevcut yasakların genişletilmiş olacağı aktarıldı.

Açıklamada, Rusya İstihbarat Servisi'nin siber eylemlerini destekleyen 6 teknoloji şirketinin de yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

Hazine Bakanlığından yapılan bir başka açıklamada ise 2020 başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalışan 16 yayın kuruluşu ve 16 kişiye de yaptırım uygulanacağı aktarıldı.

Ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni yasa dışı ilhakı ve yerel nüfusa yönelik ağır insan hakları ihlalleriyle ilgili 5 Rus yetkili ile 3 kuruluşun da yaptırım listesine alındığı kaydedildi.