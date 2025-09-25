ABD'den tıbbi cihaz ithalatına soruşturma

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, tıbbi cihazlar ve koruyucu ekipmanlara yönelik soruşturma, cerrahi maskeler, N95 maskeleri, eldivenler, önlükler, şırıngalar, iğneler, infüzyon pompaları, neşterler, anestezi ekipmanları, gazlı bezler, dikiş malzemeleri gibi ürünleri kapsıyor.

Haberin Devamı

Kalp pilleri, insülin pompaları, stentler, kalp kapakçıkları, işitme cihazları, ortopedik cihazlar, X-ray cihazları ve diğer radyasyon ekipmanları da soruşturma kapsamındaki tıbbi cihazlar arasında yer alıyor.

Robotik ve endüstriyel makinelerin ithalatına yönelik soruşturmayla da bu ürünlerin ithalatının ulusal güvenlik üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanıyor.

ABD Ticaret Bakanlığınca 2 Eylül'de başlatılan her iki soruşturma kapsamında kamuoyundan görüş talep ediliyor.

ABD yönetimi, daha önce ithal ilaçlar ile yarı iletkenler ve yarı iletken üretim ekipmanlarının ulusal güvenliğe etkilerini incelemek üzere de soruşturma başlatmıştı.