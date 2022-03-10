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ABD'den Ukrayna'ya dev destek

ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Parti Başkanı Nancy Pelosi bugün yaptığı açıklamada Temsilciler Meclisi’nin Ukrayna’ya yapılacak 13.6 milyar dolarlık yardımı meclisten geçireceğini duyurdu.

10.03.2022 - 11:55 | | DHA
ABD'den Ukrayna'ya dev destek

Meclis Başkanı Pelosi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yle telefonda görüştüğünü belirterek “Bugün meclis, Ukrayna'ya 13.6 milyar dolarlık yardımı içeren hükümet finansman yasamızı gururla geçirecek. Ayrıca Rus petrol ve enerji ürünlerini yasaklamak, Rusya ekonomisini küçültmek ve daha fazla önlem almak için güçlü, iki partili tasarımızı da geçireceğiz” dedi.

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