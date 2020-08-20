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20.08.2020 - 13:05 | | AA

AB'de inşaat üretimi haziranda yükseldi

Avrupa Birliği'nde (AB) inşaat üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşemeye devam ettiği haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,9 arttı.

AB'de inşaat üretimi haziranda yükseldi
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin haziran ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, haziranda mayıs ayına kıyasla yüzde 4 yükseldi. İnşaat üretimi, 2019'un haziran ayına göre ise yüzde 5,9'luk gerileme kaydetti.

AB'de inşaat üretimi, haziranda önceki aya göre yüzde 2,9 artarken, 2019'un aynı dönemine göre ise yüzde 5,8 düşüş gösterdi.

AB ülkeleri arasında haziranda inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 12 ile Fransa'da, yüzde 6,1 ile Macaristan'da ve yüzde 4,7 ile Bulgaristan'da ölçüldü. En fazla düşüş ise yüzde 7,1 ile Slovenya'da, yüzde 6,6 ile İsveç'te ve yüzde 4,9 ile de Slovakya'da gerçekleşti. 

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