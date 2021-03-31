AB'de iş gücü maliyetinde büyük fark

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi 27 ülkede 2020 yılı tarım ve kamu sektörleri dışındaki saatlik iş gücü maliyetlerine ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, AB üyesi ülkeler arasında iş gücü maliyetlerinde büyük farklılıklar bulunuyor. AB'de ortalama 28,5 euro olan saatlik iş gücü maliyetleri, ülkelere göre 6,5 euro ila 45,8 euro arasında değişiklik gösterdi. Saatlik iş gücü maliyetinin AB ortalaması 28,5 euro, euro Bölgesi ortalaması ise 32,3 euro oldu.

AB ülkeleri arasında en yüksek iş gücü maliyeti Danimarka'da gerçekleşti. Saatlik iş gücü maliyeti Danimarka'da 45,8 euro, Lüksemburg'da 42,1 euro, Belçika'da 41,1 euro, Fransa'da 37,5 euro, İsveç'te 37,3 euro, Hollanda'da 36,8 euro, Avusturya'da 36,7 euro, Almanya'da 36,6 euro, İtalya'da 29,8 euro ve İspanya'da 22,8 euro olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl AB'de en düşük saatlik iş gücü maliyeti 6,5 euro ile Bulgaristan'da gerçekleşti. Bulgaristan'ı, 8,1 euro ile Romanya, 9,9 euro ile Macaristan ve 10,1 euro ile Litvanya izledi.