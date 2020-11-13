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13.11.2020 - 14:15 | | AA

AB'de istihdam üçüncü çeyrekte arttı

Avrupa Birliği'nde (AB) istihdam, 2020'nin üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 artış gösterdi.

AB'de istihdam üçüncü çeyrekte arttı
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 19 üyeli Euro Bölgesi ve 27 üyeli AB'nin 2020 yılı üçüncü çeyrek mevsimsellikten arındırılmış istihdam verilerini yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde istihdam, yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 yükseldi. İstihdam, 2019'un üçüncü çeyreğine kıyasla ise yüzde 2 düşüş gösterdi.

AB'de de mevsimsellikten arındırılmış istihdam, üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 artarken, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 1,8 düştü.

Böylece, üçüncü çeyrekte AB ve Euro Bölgesi'ndeki istihdam oranlarında verilerinin ölçümüne başlanan 1995 yılından beri en hızlı artış yaşandı.

Öte yandan, istihdam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ikinci çeyrekte AB'de yüzde 2,7, Euro Bölgesi'nde de yüzde 2,9 gerilemişti.

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