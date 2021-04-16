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AB'de otomobil satışları hızlı arttı

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87,3 yükseldi.

16.04.2021 - 09:52 | | AA
AB'de otomobil satışları hızlı arttı

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin mart ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de yeni otomobil satışları, martta 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 87,3 artarak 1 milyon 62 bin 446'ya çıktı.

Söz konusu satış miktarı 2020 yılı mart ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve sıkı kapanmalar nedeniyle 567 bin 253 seviyesine inmişti.

AB ülkeleri arasında otomobil satışları mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre İtalya'da yüzde 497,2, Fransa'da yüzde 191,7, İspanya'da yüzde 128 ve Almanya'da yüzde 35,9 arttı.

AB üyesi 27 ülke arasında mart ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 292 bin 349, Fransa'da 182 bin 774, İtalya'da 169 bin 684 ve İspanya'da 85 bin 819 yeni otomobil tescil edildi.

Öte yandan, AB'de yeni otomobil tescilleri, Ocak-Mart 2021'de önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,2 artarak 2 milyon 560 bin 330'a çıktı.

Üreticilere göre, mart ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 269 bin 35 ile VW Grubu gerçekleştirdi.

AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları içeren Stellantis Grubu, toplam 251 bin 489 otomobil sattı. Renault Grubu ise 98 bin 659 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı.

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