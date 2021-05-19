Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAB'de otomobil satışları hızlı yükseldi
HaberlerUzmanpara Haberleri AB'de otomobil satışları hızlı yükseldi
ABONE OL

AB'de otomobil satışları hızlı yükseldi

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 218,6'lık artış kaydetti.

19.05.2021 - 10:21 | | AA
AB'de otomobil satışları hızlı yükseldi

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin nisan ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de yeni otomobil satışları, nisanda 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 218,6 artarak 862 bin 226'ya çıktı.

Söz konusu satış miktarı 2020 yılı nisan ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve sıkı kapanmalar nedeniyle 270 bin 651 seviyesine düşmüştü.

AB ülkeleri arasında otomobil satışları nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre İtalya'da yüzde 3 bin 276, İspanya’da yüzde bin 787, Fransa'da yüzde 568, ve Almanya'da yüzde 90 arttı.

Yüksek artış oranlarına, geçen yılın aynı döneminde salgından kaynaklı düşük satışlar neden oldu.

AB üyesi 27 ülke arasında nisan ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 229 bin 650, İtalya’da 145 bin 33, Fransa'da 140 bin 426 ve İspanya'da 78 bin 595 yeni otomobil tescil edildi.

Öte yandan, AB'de yeni otomobil tescilleri, Ocak-Nisan 2021'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24,4 artarak 3 milyon 422 bin 439'a çıktı.

Üreticilere göre, nisan ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 232 bin 188 ile VW Grubu gerçekleştirdi.

AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi.

Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları içeren Stellantis Grubu, toplam 202 bin 327 otomobil sattı. Renault Grubu ise 79 bin 149 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı.

    GÜNCEL HABERLER

    Son dakika... Mardin merkezli 10 ilde terör operasyonu! 25 kişi gözaltına alındı

    Son dakika... Mardin merkezli 10 ilde terör operasyonu! 25 kişi gözaltına alındı

    4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı!

    4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı!

    TİM Başkanı Gülle: İhracat inovasyonla, inovasyon gençlerle yükselecek

    TİM Başkanı Gülle: İhracat inovasyonla, inovasyon gençlerle yükselecek

    Hindistan ordusu kasırganın batırdığı gemideki 78 kişiyi arıyor

    Hindistan ordusu kasırganın batırdığı gemideki 78 kişiyi arıyor

    Asyalılara nefret suçu tasarısı ABD Temsilciler Meclisi'nden geçti

    Asyalılara nefret suçu tasarısı ABD Temsilciler Meclisi'nden geçti

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Mardin merkezli 10 ilde terör operasyonu! 25 kişi gözaltına alındı

    Son dakika... Mardin merkezli 10 ilde terör operasyonu! 25 kişi gözaltına alındı

    Sıradaki Haber
    Araba alacaklara kötü haber! Kriz oraya da sıçradı, artık...

    Araba alacaklara kötü haber! Kriz oraya da sıçradı, artık...

    Sıradaki Haber
    10 yaşındaki Nadin, Gazze için yardım istiyor

    10 yaşındaki Nadin, Gazze için yardım istiyor

    Sıradaki Haber
    4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı!

    4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı!

    Sıradaki Haber