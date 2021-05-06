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AB'de perakende satışlar martta arttı

Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,6 yükseldi.

06.05.2021 - 13:35 | | AA
AB'de perakende satışlar martta arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin mart ayı perakende satış verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde perakende satışlar martta şubat ayına kıyasla yüzde 2,7, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 12 artış gösterdi.

AB'de de perakende satışlar, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,6, 2020'nin aynı dönemine göre de yüzde 11,6 yükseldi.

AB ülkeleri arasında martta bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 22,5 ile Danimarka'da, yüzde 8,4 ile Hollanda'da, yüzde 7,7 ile Almanya ve Litvanya'da gerçekleşti.

En fazla düşüş ise yüzde 4 ile Hırvatistan'da, yüzde 2,2 ile Polonya’da ve yüzde 1,9 ile Avusturya'da belirlendi.

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