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AB'de saatlik iş gücü maliyeti yükseldi

Avrupa Birliği'nde (AB) saatlik iş gücü maliyeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin yumuşadığı ikinci çeyrekte 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 0,6 arttı.

15.09.2021 - 13:10 | | AA
AB'de saatlik iş gücü maliyeti yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkeler ve Euro Bölgesi'nde 2021 ikinci çeyreğine ilişkin saatlik işçi maliyetleri verilerini açıkladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde saatlik iş gücü maliyetleri, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1 düşüş gösterdi.

AB üyesi 27 ülkede ise saatlik iş gücü maliyeti, yılın ikinci çeyreğinde 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 0,6 yükseldi.

Saatlik iş gücü maliyetleri birinci çeyrekte AB’de yüzde 1,6, Euro Bölgesi’nde yüzde 1,3 artmıştı.

AB ülkeleri içinde ikinci çeyrekte işçi maliyetleri Fransa’da yüzde 0,1, arttı. Almanya'da sabit kalan işçi maliyetleri İspanya'da yüzde 3,7 ve İtalya'da yüzde 4 geriledi. 

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