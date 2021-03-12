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AB'de sanayi üretimi arttı

Avrupa Birliği'nde (AB) sanayi üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 yükseldi.

12.03.2021 - 13:18 | | AA
AB'de sanayi üretimi arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nde ocak ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ocakta önceki aya kıyasla yüzde 0,8, Ocak 2020'ye göre de yüzde 0,1 arttı.

AB'de sanayi üretimi, ocakta aralık ayına kıyasla yüzde 0,7, 2020'nin aynı dönemine göre de yüzde 0,3 yükseldi. Söz konusu dönemde AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 3,8 ile Lüksemburg'da, yüzde 3,4 ile Yunanistan ve Fransa'da ve yüzde 3,1 ile Belçika'da gerçekleşti.

Sanayi üretiminde en fazla düşüş ise yüzde 1,5 ile Estonya ve Letonya'da, yüzde 1,3 ile Portekiz'de ve yüzde 0,7 ile İspanya'da kaydedildi.

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