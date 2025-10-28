AB'de yeni otomobil satışları yükseldi

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin eylül ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı. Verilere göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları eylülde, 2024'ün aynı ayına göre yüzde 10 yükselerek 888 bin 672 adede çıktı.

Eylül ayında, Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 34,7'si hibrit, yüzde 24,9'u benzinli, yüzde 18,9’u elektrikli, yüzde 10,3'ü fişli (Plug-In) hibrit, yüzde 8,1'i dizel ve yüzde 3,2'si de diğer yakıt türlerinde oldu.

Elektrikli otomobil satışları, eylülde yıllık bazda yüzde 20 artarak 167 bin 586'ya ulaştı. Tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit modellerin toplam satışlardaki payı da yüzde 63,9'u buldu.

Yeni otomobil satışları, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 12,8, Fransa'da yüzde 1, İtalya'da yüzde 4,2 ve İspanya'da yüzde 16,4 arttı. Ocak-eylül döneminde ise toplam satışlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,9 artarak 8 milyon 57 bin 335'e çıktı.

Otomotiv üreticilerine göre eylül ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 241 bin 368 araçla Volkswagen Grubu gerçekleştirdi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu, 133 bin 305 satışla ikinci sırada yer aldı. Renault Grubu, 100 bin 817 yeni otomobille üçüncü oldu.