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AB'de yüksek teknoloji ürün satışı geriledi

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yüksek teknoloji ürünleri satışı 2020'de önceki yıla kıyasla yüzde 7 azaldı.

14.09.2021 - 17:38 | | AA
AB'de yüksek teknoloji ürün satışı geriledi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde geçen yıl yüksek teknolojiye sahip ürün satışlarına ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, geçen yıl AB ülkelerinde yüksek teknolojiye sahip ürün satışları 2019'a kıyasla yüzde 7 gerileyerek 311 milyar euro seviyesine indi.

Söz konusu dönemde yüksek teknoloji ürün satışında ilk sırayı ilaç sektörü aldı. İlaç sektörünün toplam satışı 97 milyar euro oldu.

İlaç sektörünü, 67 milyar euro ile elektronik telekomünikasyon, 55 milyar euro ile bilimsel cihazlar, 36 milyar euro ile havacılık, 22 milyar euro ile makine, 17 milyar euro ile bilgisayar ve ofis malzemeleri, 14 milyar euro ile kimya ve 4 milyar euro ile silah sektörü izledi.

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