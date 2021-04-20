AB'den 3 demir yolu şirketine kartel cezası

AB Komisyonu'nun Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, Almanya'nın demir yolu şirketi Deutsche Bahn, Belçika demir yolu şirketi SNCB ve Avusturya demir yolu firması ÖBB'nin sınır ötesi yük taşımacılığında müşterileri paylaşan bir kartel oluşturarak rekabeti engellediklerinin belirlendiğini açıkladı.

Demir yolu ile yük taşınmanın sürdürülebilir bir ekonomi için hayati önem taşıdığına dikkati çeken Vestager, bu alanda adil rekabet ortamı sağlanması gerektiğini söyledi.

Vestager, ana demir yolu koridorlarında kargo hizmetleri sunan blok yük treni operatörlerinin aralarında kartel kurmasının AB kurallarına aykırı olduğunu kaydetti.

AB Komisyonu'nun konuyla ilgili açıklamasında da söz konusu 3 firmanın 2008 ila 2014 yılları arasında aralarında gizli anlaşma yaparak müşteri taleplerini ve verilen teklifleri paylaştıkları, bu şekilde rekabet kurallarını ihlal ettikleri belirtildi.

Avusturya firması ÖBB'nin söz konusu kartel oluşumunu ifşa ettiği için para cezası almadığına dikkati çekilen açıklamada, Alman firmasına 48 milyon 324 bin avro, Belçika firmasına da 270 bin avro ceza kesildiği bildirildi.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor. AB Komisyonu, söz konusu incelemede rekabete veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.