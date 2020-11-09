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09.11.2020 - 15:10 | | AA

AB'den ABD'ye Boeing desteklemeleri nedeniyle gümrük vergisi

Avrupa Birliği (AB), havacılık şirketi Boeing'e sağlanan desteklemelerden ötürü ABD ürünlerine 4 milyar dolarlık gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.

AB'den ABD'ye Boeing desteklemeleri nedeniyle gümrük vergisi
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AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, AB üyesi ülkelerin ticaret bakanlarının video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) Airbus davasındaki kararının ardından ABD'nin AB ürünlerine gümrük vergileri koyduğunu anımsatan Dombrovskis, "Şimdi, DTÖ'nün Boeing davasında ABD'ye gümrük vergileri uygulamamıza izin veren bir karar bulunuyor. Biz de bunu yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Dombrovskis, havacılık desteklemeleri konusunu ABD ile müzakere ederek çözmek istediklerine dikkati çekerek, uygulanan gümrük vergilerinin karşılıklı biçimde kaldırmasını teklif ettiklerini, ABD tarafının ise henüz bunu kabul etmediğini söyledi.

Uzlaşmazlık hakkında

AB ve ABD arasında havacılık konusu 16 yılı aşkın süredir uzlaşı sağlanmayan bir mesele olarak ortada duruyor.

Dünyanın en büyük uçak üretici firmaları olan ABD merkezli Boeing ile Fransa, Almanya, İngiltere, İspanya ve Hollanda ortaklığındaki Avrupa şirketi Airbus karşılıklı olarak birbirlerini yasa dışı kamu desteklemeleri almakla itham ediyor.

Bu firmalar, DTÖ yapısı içinde sektörde haksız rekabet edildiği gerekçesiyle birbirine karşı hukuki süreçler yürütüyor.

ABD, Avrupa ülkelerinin Airbus firmasına sağladığı teşviklerin yasa dışı olduğunu iddia ediyor. AB ise ABD'nin Boeing'e sağladığı vergi imtiyazlarıyla şirketle yapılan askeri sözleşmelerin hukuki olmadığını öne sürüyor.

DTÖ, ABD'nin Airbus'a sağlanan yasa dışı desteklemelerden ötürü AB ürünlerine yıllık 7,5 milyar dolarlık ilave gümrük vergileri uygulamasına onay vermişti. Bu onayın ardından ABD söz konusu vergileri uygulamaya başlamıştı.

DTÖ arabuluculuk makamı, ekim ayında da Washington yönetiminin Boeing'e sağladığı yasa dışı desteklemelerinden ötürü AB'nin ABD'ye yaklaşık 4 milyar dolarlık ilave gümrük vergisi uygulamasına onay vermişti.

Bu onayla AB'nin benzer biçimde ABD'ye ilave gümrük vergileri uygulama imkanı doğmuştu.

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