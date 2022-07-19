AB'den gaz tüketimini azaltma çağrısı

Avrupa ve Rusya arasındaki 'gaz savaşı' karşılıklı hamlelerle devam ediyor.

İngiliz gazete Financial Times’ın haberine göre Avrupa Birliği, üyelerine doğal gaz tüketimini derhal azaltma tavsiyesinde bulunmaya hazırlanırken, daha fazla kaynak tasarrufu olmadan kıtanın kışın yakıt açığı yaşayabileceği uyarısında bulundu.

Buna göre Avrupa Birliği önümüzdeki hafta üyelerine gaz tüketimini azaltmaları için gönüllü hedef seviyeler belirlemelerini sağlayacak.

Tedarikte yoğun aksaklık yaşanması durumunda belirlenen hedeflere uymanın zorunlu olacağı belirtildi. Hazırlanan planla ilgili net rakamların henüz belirlenmediği ifade edildi.

Plana göre Rusya’nın gaz tedariki kesintilerinin devam etmesi halinde Avrupa Birliği’nin gayrisafi milli hasılasının yaşanan bozulmaya bağlı olarak yüzde 1,5 oranında düşmesi bekleniyor.