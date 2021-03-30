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AB'den istihdamı desteklemek için 13 milyar euro

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 6 üye ülkedeki istihdamı koruma programlarına 13 milyar euro mali destek verildiğini duyurdu.

30.03.2021 - 15:20 | | AA
AB'den istihdamı desteklemek için 13 milyar euro

AB Komisyonu, salgın nedeniyle hazırlanan "Sure" adlı istihdam koruma programı kapsamında talepte bulunan 6 üye ülkeye destek sağlandığını açıkladı.

Açıklamada, ülkelerin istihdam programlarında kullanılmak üzere İspanya'ya 4 milyar 60 milyon euro, İrlanda'ya 2 milyar 470 milyon euro, Belçika'ya 2 milyar 200 milyon euro, İtalya'ya 1 milyar 870 milyon euro, Polonya'ya 1 milyar 400 milyon euro ve Çekya'ya 1 milyar euro kredi verildiği bildirildi.

Söz konusu finansal desteğin, salgın nedeniyle üye ülkelerde istihdamı korumak için yapılan kamu harcamalarına katkı sağlayacağı belirtilen açıklamada, program kapsamında şimdiye kadar 17 ülkeye toplam 75,5 milyar euro kaynak sağlandığı kaydedildi.

Kovid-19 nedeniyle hazırlanan istihdam destekleme programıyla üye ülkeler, AB Komisyonu'na ekonomilerinin boyutlarına göre toplam 25 milyar euroluk kredi teminatı verdi.

Söz konusu teminatla AB Komisyonu, sermaye piyasalarından fon topladı. Toplam 100 milyar euroluk kaynakla AB Komisyonu, üye ülkelere kısa süreli çalışma programları ve ücret destek programlarında kullanılmak üzere uygun koşullu ve uzun vadeli krediler sağlamaya başladı.

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