AB'den kritik Bitcoin ve Ethereum oylaması

AB Parlamentosu Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi, Bitcoin ve Ethereum gibi önemli para birimlerinin pratikte yasaklanmasına yol açabilecek yeni bir kripto varlık düzenleyici çerçevesini bugün oylayacak.

MiCA adlı yasanın son taslağına göre AB'de ihraç edilen veya ticareti yapılan kripto varlıklar minimum çevresel sürdürülebilirlik standartlarına konu olacaklar ve bu gerekliliklere uyumu sağlamak için aşamalı bir dağıtım planı oluşturacaklar.

Sektör temsilcileri, asgari sürdürülebilirliğe ve kullanıma sunma gereksinimlerine yapılan atıfın, Bitcoin ve Ethereum gibi dijital para birimlerinin kullanımını frenlemek veya yasaklamak için yapılan son dakika değişiklikleri gibi göründüğünü ifade ediyor.

JAPONYA UYARDI

Öte yandan Japonya, kripto borsalarını Rusya ve Belarus'a yönelik yaptırımlara uygun hareket etmeleri için uyardı. Japonya Maliye Bakanlığı ve Finansal Hizmetler Ajansı ortaklaşa yaptıkları açıklamada hükümetin yaptırımları ihlal edecek şekilde kripto varlıklar kullanılarak fon transferleri yapılmasına karşı tedbirleri sıkılaştırmak için çalıştığını belirtti.

Açıklamada, kripto varlıklar kullanılarak yaptırım altındakilere yetkisiz ödeme yapanların 3 yıla kadar hapis cezasına veya 1 milyon yen para cezasına çarptırılabilecekleri de vurgulandı.

Maliye Bakanlığı ve FSB açıklaması, G7'nin Rus şirketlerinin finansal yaptırımlardan kaçınmak için kripto paraları kullanmakta oldukları endişelerini ifade etmelerinin ardından geldi.

Daha önce kripto para platformları Binance, Kraken ve Coinbase, ABD ve Ukrayna yönetimlerinin Rus hesapların dondurulması talebine olumsuz cevap vermişti.

BITCOIN'DE SON DURUM

Geçtiğimiz gün 39 bin dolar seviyelerine kadar yükselerek yüzde 3’e yakın primlenen Bitcoin bugün 38.500 dolar bandında dalgalanıyor.

ETHEREUM DA GERİLİYOR

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum ise bugün 2 bin 568 dolara kadar düştü.

COINBASE KÜRESEL YAPTIRIM PROGRAMI UYGULAYACAK

Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından olan ABD merkezli Coinbase çok katmanlı ve küresel bir yaptırım programı uygulayacağını açıkladı.

Coinbase'den yapılan açıklamada "Eğer bir müşteri yaptırım uygulanan ülkede yaşıyorsa veya müşterinin yaptırım uygulanan bireylerden biri olduğu tespit edilir ise bizim platformumuzda hesap açamayacak" ifadeleri kullanılmıştı.

Coinbase yasa dışı aktiviteler içinde olduğuna inandıkları Rus bireyler veya işletmeler ile ilişkili 25 bin adresi blokladığını da duyurmuştu.