AB'den Rusya'ya ambargo kararı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupalı liderlerin Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasında anlaştıklarını, varılan anlaşma ile Rusya'dan AB'ye petrol ithalatının yüzde 90'ının yıl sonuna kadar kesileceğini duyurdu.

Von der Leyen, "Avrupa Konseyi, Rus petrolü ithalatının neredeyse yüzde 90'ına yıl sonuna kadar bir yasak getirebilecek duruma geldi. Bu ileri doğru önemli bir adım. Geriye yüzde 10 kalıyor, boru hatları ile gelen bu yüzde 10'u da yakın zamanda çözeceğiz" dedi.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de ilk etapta Rusya'dan yapılan ithalatın üçte iki oranında azaltılmasının sağlanacağını duyurdu. Michel, AB'nin aldığı kararın Kremlin üzerindeki ekonomik baskıyı maksimum seviyede güçlendirme yönünde bir çaba olduğunu vurguladı.