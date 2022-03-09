AB'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı

Avrupa Konseyi dönem başkanlığını yürüten Fransa'nın yaptığı açıklamaya göre yeni tur yaptırımlar üst düzey Rus yetkilileri ve Moskova'nın Ukrayna'ya saldırısı ile ilişkileri olan oligarkları hedef alacak.

Fransa'nın verdiği bilgiye göre yeni yaptırım paketi 3 Belarus bankasının SWIFT bankacılık sisteminden çıkarılmasını da içeriyor.

Yeni yaptırım paketi AB liderlerinin yarın ve cuma günü yapacakları toplantıda onaylanacak.

AB Komisyonu'nun dış politikadan sorumlu ismi Josep Borrell'in verdiği bilgiye göre AB üyeleri 100 kadar Rus vatandaşının yaptırım listesi üzerinde çalışıyor.