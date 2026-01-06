ABD'li petrol şirketleriyle 'Venezuela' görüşmesi

Canlı Borsa
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Amerikan petrol şirketleriyle Venezuela konusunda görüşmelere başladığı bildirildi.

06.01.2026 - 09:45 | | AA
Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketlerle yazışmaların başladığını ve devam edeceğini belirtti.

ABD'li yetkili, ABD Enerji Bakanı Chris Wright ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Başkan Trump adına bu görüşmelere liderlik edeceğini aktardı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de "Başkan Trump'ın da belirttiği gibi Venezuela'daki yeni yatırımlar ve fırsatlar konusunda Amerikan petrol şirketleriyle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya yönelik askeri müdahale sonrasında dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkenin petrol endüstrisine "çok güçlü şekilde" dahil olacaklarını açıklamıştı.

Trump, "ABD'nin dev petrol şirketlerini (Venezuela'da) devreye sokacağız, milyarlarca dolar harcayarak petrol altyapısını onaracaklar ve ülke için para kazanmaya başlayacaklar." ifadelerini kullanmıştı.

