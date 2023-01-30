ABD'nin 1'inci çeyrek büyüme tahmini açıklandı

Atlanta Fed GDPNow modelinde ABD ekonomisi için 2023 yılı ilk çeyrek GSYH büyüme tahmini yüzde 0,7 olarak belirlendi.

Atlanta Fed tarafından yapılan açıklamaya göre GDPNow modeli için yılın ilk tahmini açıklandı. Buna göre ABD ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 0,7 büyüyeceği öngörüldü.

Atlanta Fed'in bir sonraki anket sonucu 1 Şubat'ta açıklanacak.