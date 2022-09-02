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ABD'nin 3. çeyrek büyüme tahmini yükseltildi

Atlanta Fed araştırmasında ABD'nin 3'üncü çeyrek GSYH büyüme tahmini yukarı yönlü revize edildi.

02.09.2022 - 09:26 |
ABD'nin 3. çeyrek büyüme tahmini yükseltildi

Atlanta Fed GDPNow araştırmasına göre ABD ekonomisi için 2022 yılı üçüncü çeyrek GSYH büyüme tahmini yükseldi.

Atlanta Fed tarafından yapılan açıklamaya göre son gelen verilerin değerlendirilmesi ile oluşturulan yeni raporda GSYH beklentisi üçüncü çeyrek için yüzde 1,6 büyümeden yüzde 2,6 büyümeye revize edildi.

Atlanta Fed bir sonraki GSYH beklentisini 7 Eylül tarihinde açıklayacak.

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