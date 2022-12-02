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ABD'nin 4. çeyrek büyüme tahmini geriledi

Atlanta Fed araştırmasında ABD'nin 4'üncü çeyrek GSYH büyüme tahmini %2,8'e geriledi.

02.12.2022 - 09:35 |
ABD'nin 4. çeyrek büyüme tahmini geriledi

Atlanta Fed GDPNow araştırmasında ABD ekonomisi için 2022 yılı 4'üncü çeyrek GSYH büyüme tahmini geriledi.

Atlanta Fed tarafından yapılan açıklamaya göre son gelen verilerin değerlendirilmesi ile oluşturulan yeni raporda GSYH büyüme beklentisi 4. çeyrek için yüzde 4,3'ten yüzde 2,8'e indi.

Atlanta Fed'in bir sonraki anket sonucu 6 Aralık'ta açıklanacak.

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