Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaABD'nin 4. çeyrek büyüme tahmini geriledi
HaberlerUzmanpara Haberleri ABD'nin 4. çeyrek büyüme tahmini geriledi

ABD'nin 4. çeyrek büyüme tahmini geriledi

Atlanta Fed araştırmasında ABD'nin 4. çeyrek büyüme tahmini %2,8'e geriledi.

16.12.2022 - 09:23 |
ABD'nin 4. çeyrek büyüme tahmini geriledi

Atlanta Fed GDPNow araştırmasına göre ABD ekonomisi için 2022 yılı 4. çeyrek büyüme tahmini geriledi.

Atlanta Fed tarafından yapılan açıklamaya göre son gelen verilerin değerlendirilmesi ile oluşturulan yeni raporda GSYH büyüme beklentisi 4. çeyrek için yüzde 3,2'den yüzde 2,8'e indi.

Atlanta Fed'in bir sonraki anket sonucu 20 Aralık'ta açıklanacak.

Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Servis kazasındaki 9 öğrencinin tedavisi sürüyor, şoför yoğun bakımda

Servis kazasındaki 9 öğrencinin tedavisi sürüyor, şoför yoğun bakımda

Uçuşlarda sıvı kısıtlaması İngiltere'de Haziran 2024'e kadar kaldırılacak

Uçuşlarda sıvı kısıtlaması İngiltere'de Haziran 2024'e kadar kaldırılacak