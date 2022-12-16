ABD'nin 4. çeyrek büyüme tahmini geriledi

Atlanta Fed GDPNow araştırmasına göre ABD ekonomisi için 2022 yılı 4. çeyrek büyüme tahmini geriledi.

Atlanta Fed tarafından yapılan açıklamaya göre son gelen verilerin değerlendirilmesi ile oluşturulan yeni raporda GSYH büyüme beklentisi 4. çeyrek için yüzde 3,2'den yüzde 2,8'e indi.

Atlanta Fed'in bir sonraki anket sonucu 20 Aralık'ta açıklanacak.