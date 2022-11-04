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ABD'nin 4. çeyrek büyüme tahmini yükseltildi

Atlanta Fed araştırmasında ABD'nin 4'üncü çeyrek GSYH büyüme tahmini %3,6'ya yükseldi.

04.11.2022 - 09:36 |
ABD'nin 4. çeyrek büyüme tahmini yükseltildi

Atlanta Fed GDPNow araştırmasında ABD ekonomisi için 2022 yılı dördüncü çeyrek GSYH büyüme tahmini yükseltildi.

Atlanta Fed tarafından yapılan açıklamaya göre son gelen verilerin değerlendirilmesi ile oluşturulan yeni raporda GSYH büyüme beklentisi dördüncü çeyrek için yüzde 2,6'dan yüzde 3,6'ya çıktı.

Atlanta Fed'in bir sonraki anket sonucu 9 Kasım'da açıklanacak.

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