ABD'nin altyapı paketi emtia talebini artırabilir

Kuruluş tarafından hazırlanan raporda yeni paket ile köprü, demiryolu ve otoyol inşalarına 500 milyar dolar harcama yapılmasının beklendiği belirtildi. Paket etkisi ile 2019'da 105 milyon ton civarında olan çelik talebinin 120 milyon tona kadar çıkmasının mümkün olduğu kaydedildi.

Değerlendirmede paketin ayrıca bakır ve çinko gibi metallere de talebi artırmasının mümkün olduğu ifade edildi. Elektrikli araçlara yönelik 7,5 milyar dolarlık harcamanın da önemli etki yapacağı tahmin edildi.

Raporda, "Toplamda bakır talebinin gelecek 1 ya da 2 yılda çift haneli seviyelere çıkacağını öngörüyoruz" ifadeleri kullanıldı.