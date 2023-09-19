ABD'nin borcu ilk kez 33 trilyon doları aştı

ABD'nin ulusal borcu ilk kez 33 trilyon doları aşarak hükümet harcamalarının zaten inceleme altında olduğu bir dönemde kritik bir kilometre taşını geçti.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni verilere göre ABD'nin alacaklılarına olan borcunu ölçen ulusal borç pazartesi günü öğleden sonra 33.04 trilyon dolara ulaştı. Kırk yıl önce ulusal borç 907 milyar dolar civarında seyrediyordu.

Sorumlu Federal Bütçe Komitesi Başkanı Maya MacGuineas, "Amerika Birleşik Devletleri kimsenin gurur duymayacağı yeni bir dönüm noktasına ulaştı. Brüt ulusal borcumuz 33 trilyon doları aştı. Bu arada halkın sahip olduğu borç da kısa süre önce 26 trilyon doları aştı. Bu devasa rakamlar karşısında hissizleşiyoruz ama bu onları daha az tehlikeli hale getirmiyor" dedi.