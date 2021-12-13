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ABD'nin bütçe açığı arttı

ABD'nin bütçe açığı kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 arttı. Kasım ayında bütçe açığı 145 milyar dolardan 191 milyar dolara yükseldi.

13.12.2021 - 08:29 |
ABD'nin bütçe açığı arttı

Ekonomistler kasım ayında bütçe açığının 195 milyar dolar olmasını bekliyorlardı. Kasım ayında bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 281 milyar dolar olurken, vergi gelirleri yüzde 27 artışla 244 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Harcamalar ise kasımda görülen en yüksek seviyeye çıktı. Bütçe harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 365 milyar dolardan 473 milyar dolara yükseldi.

1 Ekim'de başlayan 2021 mali yılının ilk iki ayında bütçe açığı geçen yılın aynı dönemindeki 429 milyar dolardan 356 milyar dolara geriledi.

12 aylık süreçte harcamalar 6,8 trilyon dolar, gelirler 4 trilyon dolar oldu ve bütçe açığı 2,8 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

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