ABD'nin bütçe açığı belli oldu

ABD Hazine Bakanlığı, eylül ayı ile 2025 mali yılına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Haberin Devamı

Buna göre, 1 Ekim 2024'te başlayan ve 30 Eylül 2025'te sona eren 2025 mali yılının son ayında, federal hükümet 198 milyar dolar bütçe fazlası verdi.

Federal hükümetin bütçe fazlası, geçen yılın aynı ayında 80 milyar dolar olmuştu.

Hükümetin gelirleri eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3 artarak 544 milyar dolara çıkarken harcamaları yüzde 23 azalışla 346 milyar dolara indi.

GÜMRÜK VERGİSİ GELİRLERİ REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

ABD federal hükümetinin 2025 mali yılı genelinde ise toplam bütçe açığı 1 trilyon 775 milyar dolar oldu.

Ülkenin bütçe açığı 2024 mali yılında 1 trilyon 817 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Böylece bütçe açığı, 2025 mali yılında geçen yıla kıyasla yüzde 2 azaldı.

Federal hükümetin 2025 mali yılındaki gelirleri geçen yıla kıyasla yüzde 6 artarak 5 trilyon 235 milyar dolara çıkarken, harcamaları aynı dönemde yüzde 4 artışla 7 trilyon 10 milyar dolara yükseldi.

Haberin Devamı

Söz konusu dönemde rekor seviyeye ulaşan gümrük vergisi gelirleri, bütçe açığının azalmasında etkili oldu. 2025 mali yılında gümrük vergilerinden elde edilen gelir yüzde 153 artışla 195 milyar dolara çıktı.