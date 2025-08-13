ABD'nin bütçe açığı temmuzda yükseldi

Canlı Borsa
ABD'nin bütçe açığı temmuzda 291 milyar dolara ulaştı.

13.08.2025 - 10:35 |
ABD hükümetinin temmuz ayındaki bütçe açığı, uygulanan gümrük vergilerinden elde edilen gelirlere rağmen yaklaşık %20 artışla 291 milyar dolara yükseldi. Bu artışta, harcamaların gelirlerden daha hızlı büyümesi ana etken oldu.

Temmuz ayına ilişkin bütçe açığı, bir önceki yıla göre 47 milyar dolarlık bir yükselişle %19 oranında arttı. Bu dönemde gelirler %2'lik bir artışla 338 milyar dolara ulaşırken, harcamalar %10'luk artışla ay bazında rekor seviyeye çıktı.

 

