ABD'nin bütçe açığı temmuzda yükseldi

ABD hükümetinin temmuz ayındaki bütçe açığı, uygulanan gümrük vergilerinden elde edilen gelirlere rağmen yaklaşık %20 artışla 291 milyar dolara yükseldi. Bu artışta, harcamaların gelirlerden daha hızlı büyümesi ana etken oldu.



Temmuz ayına ilişkin bütçe açığı, bir önceki yıla göre 47 milyar dolarlık bir yükselişle %19 oranında arttı. Bu dönemde gelirler %2'lik bir artışla 338 milyar dolara ulaşırken, harcamalar %10'luk artışla ay bazında rekor seviyeye çıktı.