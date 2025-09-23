Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaABD'nin cari açığı azaldı
HaberlerUzmanparaABD'nin cari açığı azaldı

ABD'nin cari açığı azaldı

ABD'de cari işlemler açığı, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 42,9 azalarak 251,3 milyar dolara geriledi.

23.09.2025 - 17:05 | | AA
ABD'nin cari açığı azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin cari işlemler açığı, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 42,9 azalışla 251,3 milyar dolara indi.

Haberin Devamı

Bu dönemde 2023'ün son çeyreğinden bu yana en düşük seviyeye gerileyen cari açığa ilişkin piyasa beklentisi, açığın 259 milyar dolar olduğu yönündeydi. ABD'de yılın ilk çeyreği için açıklanan cari açık verisi ise 450,2 milyar dolardan 439,8 milyar dolara revize edildi.

Ülkenin cari açığının GSYH'ye oranı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,3 olarak hesaplandı. Söz konusu oran, yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,9 seviyesindeydi. Cari işlemler açığındaki gerilemede, ABD'nin dış ticaretindeki açığın azalması etkili oldu.

Bursa'da korkunç olay! Kalabalığın arasına girdi ve husumetlisini başından vurdu

Bursa'da korkunç olay! Kalabalığın arasına girdi ve husumetlisini başından vurdu

UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz kanalda mı?

UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz kanalda mı?