Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara ABD'nin en değerli ikinci şirketi Nvidia
Haberler Uzmanpara ABD'nin en değerli ikinci şirketi Nvidia

ABD'nin en değerli ikinci şirketi Nvidia

Yapay zeka hızlandırıcısı olarak bilinen çipleri ile pazar liderliğini ele geçiren Nvidia'nın piyasa değeri rekorlar kırmaya devam ediyor.

06.06.2024 - 09:09 | | Foreks Haber
ABD'nin en değerli ikinci şirketi Nvidia

Nvidia'nın piyasa değeri 8 gündür aralıksız devam eden yükselişle 3 trilyon doları aştı. 1224,40 dolar olan Wall Street kapanış fiyatı üzerinden piyasa değeri 3,01 trilyon dolar oldu. Bu piyasa değeri ile 3,00 trilyon dolar piyasa değerli Apple'ı geride bırakan Nvidia, 3,15 trilyon dolar piyasa değeri Microsoft'un ardından ABD'nin en değerli ikinci şirketi oldu.

Haberin Devamı

Yılbaşından bu yana yüzde 147 ve son 1 yılda yüzde 226,72 değer kazanan Nvidia hissesinin fiyatı seans kapanışında önceki güne göre yüzde 5,16 artışla 1224,40 dolar olurken, seans sonrası işlemlerde fiyat 1239 dolara kadar yükseldi ve günü 1235,90 dolardan tamamladı.

Barış Kılıç'ın gururu! Oğlu Emir mezun oldu

Barış Kılıç'ın gururu! Oğlu Emir mezun oldu
Bakan Özhaseki: Çevreyle ilgili projelerimizi yavaş yavaş gerçekleştireceğiz

Bakan Özhaseki: Çevreyle ilgili projelerimizi yavaş yavaş gerçekleştireceğiz