ABD'nin en değerli ikinci şirketi Nvidia

Nvidia'nın piyasa değeri 8 gündür aralıksız devam eden yükselişle 3 trilyon doları aştı. 1224,40 dolar olan Wall Street kapanış fiyatı üzerinden piyasa değeri 3,01 trilyon dolar oldu. Bu piyasa değeri ile 3,00 trilyon dolar piyasa değerli Apple'ı geride bırakan Nvidia, 3,15 trilyon dolar piyasa değeri Microsoft'un ardından ABD'nin en değerli ikinci şirketi oldu.

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Yılbaşından bu yana yüzde 147 ve son 1 yılda yüzde 226,72 değer kazanan Nvidia hissesinin fiyatı seans kapanışında önceki güne göre yüzde 5,16 artışla 1224,40 dolar olurken, seans sonrası işlemlerde fiyat 1239 dolara kadar yükseldi ve günü 1235,90 dolardan tamamladı.