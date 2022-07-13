ABD'nin enflasyonu açıklandı

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de haziran ayında TÜFE yüzde 1,1'lik beklentiye karşın yüzde 1,3 artış kaydetti.

Yıllık bazda TÜFE yüzde 8,6'dan yüzde 9,1'le 41 yılın zirvesine yükseldi. Enflasyonun yüzde 8,8 olması bekleniyordu. Çekirdek TÜFE yüzde 0,6'lık beklentiye karşın yüzde 0,7 arttı.

Veri sonrası ABD tahvil faizleri ve dolar yükselirken vadeli endeksler düştü.

FAİZ ARTIŞI SİNYALİ

Tahminleri aşan enflasyon rakamı fiyat baskılarının daha da arttığını ve ekonominin genele yayıldığını gösterdi. Bu da ABD Merkez Bankası’nın agresif faiz artırımlarına devam edeceğinin bir göstergesi.

Fed, enflasyonist riskin önüne geçebilmek için faiz artırım takvimini öne çekmişti. Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 26-27 Temmuz tarihinde gerçekleşecek.

Fed Başkanı Jerome Powell yaptığı açıklamalarda, önümüzdeki toplantıda '50 veya 75 baz puanlık faiz artışı olası' diye konuşmuştu. Piyasa fiyatlamalarına bakıldığında ise, 75 baz puan faiz artışının kuvvetlendiği görülüyor.

DOLAR VE ALTINDA SON DURUM

Veri açıklaması sonrası Dolar/TL 17.45 lira seviyesinde işlem görürken gram altın 961 lira seviyesinde dalgalanıyor.