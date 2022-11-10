ABD'nin enflasyonu açıklandı

ABD'de ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 7.7 oranında artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Piyasalarda beklenti enflasyonun yıllık bazda yüzde 8 oranında artacağı yönündeydi.

Ekimde aylık bazda tüketici fiyatları yüzde 0.4 oranında arttı. Piyasa beklentisi ise yükselişin 0.6 oranında olacağı yönündeydi.