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ABD'nin enflasyonu belli oldu

ABD'de şubat ayında enflasyon aylık ve yıllık bazda piyasa beklentilerine paralel geldi.

14.03.2023 - 15:31 |
ABD'nin enflasyonu belli oldu

ABD'nin şubat ayı enflasyonu belli oldu. Buna göre tüketici fiyatları yıllık bazda piyasa beklentilerine paralel yüzde 6 seviyesinde gerçekleşti. Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 6.4 seviyesindeydi.

Şubatta aylık bazda tüketici fiyatları yüzde 0.4 oranında arttı. Ocakta aylık bazda tüketici fiyatları yüzde 0.5 oranında yukarı gelmişti.

Piyasalarda beklenti de aylık enflasyonun yüzde 0.4 oranında artması yönündeydi.

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