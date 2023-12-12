ABD’nin enflasyonu belli oldu

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre tüketici fiyatları kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki ay yüzde 3,2 olan enflasyon artış hızının yüzde 3,1'e ineceği yönündeydi.

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Aylık bazda ise tüketici fiyatlarında yüzde 0,1 artış görüldü. Piyasalarda fiyatlarda bir değişiklik olması beklenmiyordu.

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4 yukarı geldi. Analistler, çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4 olacağı yönünde görüş belirtmişlerdi.

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 2,3, yıllık yüzde 5,4 düştü. Gıda fiyatları ise aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,9 yukarı geldi.

Aynı ayda reel ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,5 artış gösterdi.